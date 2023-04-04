رياح مثيرة للأتربة.. تغير المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 إبريل ، حيث قال إنه سيتضمن الـ 3 فصول في نفس الوقت (مائل للبرودة على الساحل الشمال الغربي – حار على باقي الجمهورية – هبات متقطعة من الرياح المحملة بالرمال والاتربة – وبارد ليلاً على كافة الانحاء ).



ارتفاع درجات الحرارة

وتوقع "فهيم" ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتكون حول 32- 34 ° في معظم الانحاء ويكون الطقس ربيعي ( حار نهاراً - بارد ليلاً) على كافة الانحاء ، وفروق حرارية عالية بين الليل والنهار .



وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أنه تتقدم جبهة باردة من الشمال الغربي ناحية الداخل ويحدث انخفاض متدرج في درجات الحرارة ليلاً .

وأوضح أنه ستنشط الرياح في صورة هبات عاصفة على مناطق الساحل الشمالي والمناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متفرقة .

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة، مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجات الحرارة، ويعمل أيضًا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 31 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16