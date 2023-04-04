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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 13.. تشييع جنازة الشهيدة مها أبو قريع ومشهد مؤثر لأبنها "محمد"

وفاء عامر
وفاء عامر

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة 101 تشييع جنازة الحاجة مها السيناوية والتى كانت تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، وتم قتلها على أيدي الجماعات الإرهابية بعد تعاونها مع القوات المسلحة.

كما شهدت حلقة اليوم من الكتيبة 101  مشهد مؤثر قام الطفل محمد ابن الحاجة مها بزيارة قبرها وقام بالحديث معها وهي فى القبر ووعدها أنه لم يفعل أي شىء يغضبها منه مرة أخرى، وسوف يقوم بالمحافظة على شقيقته الأصغر.

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 وفاء عامر

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