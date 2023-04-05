سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب.. تفاصيل

أثارت سيدة حالة من الجدل عبر أحد أكبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” زاعمة عثورها على عفن أسود اللون داخل علبة عصير معلب.

أرفقت السيدة “دعاء جمال” مجموعة من الصور لعلبة عصير جوافة أنتجت في 2022/12/4 وتنتهي صلاحيتها في 2023/9/3 حيث يظهر بها عفن أسود.

وقامت السيدة كما يظهر من الصور بوضع العصير في طبق ومن ثم كوب لتظهر العفن للجميع بوضوح محذرة من الشراء من الشركة المصنعة له.

عفن داخل عصير

وبين داعم للسيدة وتشكيك البعض في منشورها، كانت من ضمن التعليقات: “ليه مانجيبش اتنين كيلو فاكهة بتمن ازازه زي دي ونعمل احنا عصير نضيف مش هياخد عشر دقايق مننا، منظر العلبة وجع بطني”.

وأضاف آخرون في تعليقاتهم: “مجرد سوء تخزين لعلبة”، “لقيت دوده جوه كوباية لبن منهم للأسف”، “كلمي الرقم اللي موجود على العلبة و ابعتي الصور ومترميش العلبة لأن بيحتاجوها في التحقيق أو صوريها من كل الجوانب لأن في كود بيكونوا عايزينه أنا طلبوها مني لما عملت شكوى”، “روحي اعملي محضر”.

سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب

سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب

سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب

سيدة تثير الجدل بظهور عفن داخل علبة عصير معلب