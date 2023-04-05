ضمن مبادرة كتف في كتف.. 4225 مستفيدا من كراتين رمضان بقنا

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بـ قنا، بالتعاون مع مكتب مشروعات جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، 845 كرتونة مواد غذائية على 4225 مستفيدا من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بهجورة وأولاد نجم والهيشة البحرية، وعزبة داود مركز نجع حمادي وقرى العسيرات وخارفة وكوم البيجا مركز فرشوط بمحافظة قنا.



ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.





وأشاد حسن عثمان ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، بالدور الوطني والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ، إن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.



وأشار شعبان، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث سوف تعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.



وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسوف يتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة، تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.



وأوضح شعبان، بأن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة قنا، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.



