بسبب التصعيدات الأخيرة.. تركيا تعلن عن توقف رحلاتها الجوية لـ السليمانية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، في بيان، عن إغلاق المجال الجوي التركي المتجهة إلى السليمانية في العراق لتصاعد النشاط حزب العمال الكردستاني.

وأغلقت تركيا مجالها الجوي حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية بسبب نفوذ حزب العمال الكردستاني، ما يشكل عليها تهديداً.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إبراهيم قالن في البيان، إن "نشاط حزب العمال الكردستاني يتصاعد في السليمانية شمالي العراق".

وأضاف قالن في البيان: "لذا قررت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية المتجهة إلى السليمانية في العراق".

وأفاد قالن بأن إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات من وإلى مطار السليمانية العراقي سيستمر من 3 أبريل إلى 3 يونيو.