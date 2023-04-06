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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

حمو بيكا وحسن شاكوش
حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال

"أنا اللي عملت حسن شاكوش، وعمر كمال صوته وحش ومابيعرفش يغني".. هذا جزء من تصريحات مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور".

https://youtu.be/St-NZpCZqnQ

العرافة حمو بيكا

حمو بيكا قال خلال الحلقة: "النقيب مصطفى كامل على دماغنا من فوق وهو اللي جاب لنا حقنا، والمهرجانات اسمها أغاني وليست مهرجانات، لأن نقيب الموسيقيين لا يرغب في تسميتها مهرجانات"، ليتركز البحث عقب الحلقة على عبارة "العرافة حمو بيكا".

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للمزيد حول حلقة حمو بيكا في برنامج العرافة وماذا قال عن حسن شاكوش وعمر كمال وهاني شاكر شاهد الفيديوجراف التالي:

https://youtu.be/St-NZpCZqnQ

حمو بيكا العرافة حمو بيكا حلقة حمو بيكا حسن شاكوش عمر كمال

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