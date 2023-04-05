طلب فلسطيني أردني..مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بعد اقتحام الأقصي..غدا

أعلن مجلس الأمن الدولي غدا الخميس عقد جلسة طارئة بطلب فلسطيني أردني مشترك لبحث الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى مجددا استعداداً لمنع اعتكاف المصلين في المسجد القبلي الليلة مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك، حسبما افادت وفا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب القوات الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف".

وأضاف دوجاريك أن "أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية".