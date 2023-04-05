الزيادة السابعة على التوالي.. ماذا ينتظر احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحلول 2024؟

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اقتصادات العالم والتي تعاني منها الكثير من الدول نتيجة للعديد من الأزمات العالمية، التي بدأت مع جائحة كورونا ووصلت للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن احتياطى النقد الأجنبي لمصر ارتفع نحو 95 مليون دولار فى مارس الماضي، ليصل إلى 34.447 مليار دولار، مقابل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر

الزيادة السابعة في احتياطي النقد الأجنبي

تعد هذه هي الزيادة السابعة على التوالي منذ بداية ارتفاع الاحتياطيات فى سبتمبر الماضى، من مستوى 33.142 مليار دولار الذى سجلته فى أغسطس، ليكون بذلك قد زاد بنحو 1.31 مليار دولار.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وقرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .

ونص اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على ضرورة عدم استخدام الاحتياطى فى دعم العملة، وأن يعمل على تعزيزه بعيدًا عن الديون.

ومن المستهدف أن يصل صافي الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يومًا باستثناء الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار، إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024-2025 و2025-2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى.

ووفق تقديرات بنك اتش إس بى سى لتلك المستهدفات فإن ذلك يعني أن الاحتياطى سيتخطى 80 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر

توقعات 10 بنوك عالمية لـ احتياطي النقد الأجنبي لمصر

وتراوحت توقعات 10 بنوك استثمار جمعت “فوكس إيكونوميكس” البحثية توقعاتها لاحتياطي النقد الأجنبى الخاص بمصر بنهاية 2023، ما بين 32 مليار دولار و44.6 مليار، إذ ترجح “أوكسفورد إيكونوميكس” أن يسجل 32 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 32.9 مليار دولارفى 2024، فيما كانت توقعات “فيتش رايتينج” أن يسجل 32.4 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 33.5 مليار دولار، فيما ترى يورو مونيتور أن الاحتياطي سيسجل 32.6 مليار دولار وسيرتفع إلى 33.1 مليار فى 2024.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جولد مان ساكس أن ينهى احتياطي النقد الأجنبي العام عند 33.6 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 35.3 مليار دولار، ويرى البنك الأهلى اليونانى أنه سيسجل 35.4 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 37.8 مليار دولار.

ورجح “جى بى مورجان” وصول الاحتياطي إلى 37 مليار دولار قبل أن يصل إلى 42.7 مليار دولار، فيما يرى “إتش إس بى سى” أن الاحتياطي سيسجل 38.9 مليار دولار ويرتفع إلى 42.4 مليار دولار فى 2024.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، أن يسجل الاحتياطي 38.5 مليار دولار ويستقر عند ذلك المستوى العام المقبل.فيما ترى وحدة الإيكونوميست الاستخباراتية أن الاحتياطي سيسجل 38 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 37.4 مليار دولار.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز أنالتيكس” أبرز المتفائلين متوقعة أن يرتفع إلى 44.6 مليار دولار بنهاية 2023 على أن يصعد إلى 53 مليار دولار فى 2024.