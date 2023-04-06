أخبار التعليم.. التعليم العالي توضح تفاصيل الحصول على منح دراسية في باكستان.. خان الزعفران في رحاب جامعة عين شمس .. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يبلغ لمعانه 100% ... القمر الوردي يزين سماء مصر الليلة

تتزين سماء مصر الليلة، بسطوع بدر شهر رمضان (القمر الوردي) حيث يصل إلي القمر إلي طور البدر في مشهد مبهر لمحبي رصد السماء والنجوم حول العالم في ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في السماء.



بالتعاون مع هيئة الفولبرايت.. ورشة عمل لذوى الهمم بجامعة عين شمس 12 أبريل

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية.

التعليم العالي توضح تفاصيل الحصول على منح دراسية في باكستان

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة باكستان بالقاهرة عن المنح الدراسية التى تقدمها جامعة COMSTAS للماجستير والدكتوراه لخريف 2023 ، ويمكن القبول أيضًا للبكالوريوس بالتمويل الذاتى، مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم: 30 يونيو 2023.



خان الزعفران في رحاب جامعة عين شمس .. اليوم

تنظم اليوم رابطة خريجي جامعة عين شمس أمسية رمضانية مميزة بعنوان "خان الزعفران" وذلك بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارًا من اليوم ٦ أبريل الموافق ١٥ من رمضان ١٤٤٤.

التقديم لمنح دراسية من الهند .. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإدارة المركزية للبعثات تقدم منحًا للحصول على ( البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها ( 3 ) منح فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا وبدون نفقات من البعثات.

الأحد .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الابداعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.