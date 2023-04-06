اليوم.. أوبرا الإسكندرية تستضيف فرقة "على مر الأجيال" في أولى سهرات رمضان

تحيي فرقة "على مر الأجيال"، حفلا فنيا في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك في إطار حفلات"سهرات رمضانية"التي تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور /خالد داغر خلال شهر رمضان المبارك.



ويقدم كل من أعضاء الفرقة الفنان ياسر سعيد والفنان محمد الخولي مختارات من الروائع لنجوم زمن الفن الجميل،إلى جانب عدد من الألحان والأغاني المعاصرة منها ميدلي علي مر الأجيال، اي والله، ابسط يا عم، غريبة الناس، لأمش أنا اللي أبكي، زيديني عشقا،علي اللي جري، قلبي عشقها، أنا غلطان، في يوم وليلة، سيرة الحب، بتلوموني ليه، أعز الناس، الحلوة، قولي حاجة ، الليالي، التوبة، أي دمعة حزن لا حاول تفتكرني.

جدير بالذكر أن فرقة "على مر الأجيال" تأسست في عام 2015 وتتكون من أصوات مصرية واعدة من أبناء دار الأوبرا المصرية هم ياسر سعيد،محمد الخولي..قامت الفرقة بتقديم أول حفلاتها الفنية في مارس عام 2015،وكانت نقطة انطلاق حقيقية على مسارح دار الأوبرا المصرية ، كما شاركت في العديد من مهرجانات دار الأوبرا المصرية ولاقت الحفلات نجاحا جماهيريا كبيرا وحازت علي إعجاب و استحسان الجماهير.