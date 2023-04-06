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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لجيش الاحتلال بشأن إطلاق صواريخ من غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أن عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، بعدما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في بعض مناطق غلاف غزة فالحديث عن إطلاق سبع قذائف أرض-جو انفجرت في السماء ومن بينها خمس أطلقت نحو إسرائيل واثنين نحو البحر في أراضي قطاع غزة. لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة القائمة”.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ما لا يقل عن 8 صواريخ انطلقت من قطاع غزة نحو أراضي الكيان الصهيوني خلال النصف ساعة الماضية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت ضربات جوية عنيفة استهدفت قطاع غزة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة "صفا" الإخبارية، بأن زوارق تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف نيرانية وصوتية على شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

مواجهات عند الأقصى

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين في القدس وقوات الاحتلال الإسرائيلي على إثر اقتحامها باحات المسجد الأقصى مساء أمس الأربعاء.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن المواجهات اندلعت في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما عكفت قوات الاحتلال على الاعتداء على منازل الأهالي.

جاء ذلك بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين المعتكفين داخله، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل صوت لتفريغ المسجد من المصلين المعتكفين، وذلك في أعقاب مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمعتكفين في المسجد، فجر الأربعاء، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين.

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما يقوم به الاحتلال من مساس بالمقدسات يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري في الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة، وسيكون لها ما بعدها.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف.

في المقابل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن ما سماها عملية "السور الواقي 2" في الضفة الغربية، وأن تبدأ بنابلس وجنين.

بينما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن أحداث الأقصى زادت التوتر في غزة والضفة، في إشارة إلى قصف سديروت بصواريخ وغارات شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.

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