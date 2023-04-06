أحمد موسى : 2 مليار مسلم يلبّون الدعوات لإنقاذ المسجد الأقصى .. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



عرضت القناة الأولي، تقرير فيديو عن حالة الجو غدًا الخميس، وجاء في التقرير أن طقس الغد يشبه اليوم، وأن القاهرة ستسجل 26 درجة.

أحمد موسى : 2 مليار مسلم يلبّون الدعوات لإنقاذ المسجد الأقصى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاعتداءات الصهيونية على المصلين بالمسجد الأقصى مستمرة، منذ فجر اليوم وحتى الآن، لافتا إلى أن الأقصى يستغيث من الكيان الغاشم.

أحمد موسى : شُلّت أيدي الصهاينة المعتدون على الأشقاء في فلسطين



قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك دعوات حول العالم تناشد بالتدخل لحماية الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

السيسي: نقدّر اختيار رئيس قبرص لمصر أولى زياراته الإقليمية منذ انتخابه حاكما لبلاده

‏أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه اليوم بالرئيس القبرصي عن سعادته البالغة لاستقباله في زيارته الأولى لمصر كرئيس للجمهورية الصديقة.

الرئيس القبرصي: نعمل على تعزيز العلاقات وزيادة التعاون مع مصر

أعرب الرئيس القبرصي خلال المؤتمر الصحفي اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره للرئيس السيسي على كلماته الرقيقة وحفاوة الاستقبال والكرم له ولوفد بلده خلال شهر رمضان.

رئيس قبرص : مصر تستضيف 7 ملايين لاجئ ولا تحصل على دعم



قال الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، إن شركتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل، وأن هناك التزام بقواعد القانون الدولي.

الرئيس السيسي يعلن موعد عقد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

مصر ترشح خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو



‏قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى فخره لاختياره ‏مرشحا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وعن امتنان الدولة المصرية التي منحته ثقتها للترشح لهذا المنصب المرموق.

حمو بيكا: عمر كمال عملي سحر.. والسبب مفاجأة



حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور ".

حمو بيكا: عمر كمال بخيل وحسن شاكوش أصفراوي



حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور ".

شكت فيا وقفشتني.. كريم فهمي يتحدث عن زوجته

حلّ الفنان كريم فهمي، ضيفًا بـبرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

رد غريب لأحمد بدير على زواجه في السر من هياتم و شائعات وفاتي مؤذية لعائلتي



حل الفنان أحمد بدير ، ضيفًا على برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم، وتحدث عن الشائعات التى واجهها، وعن التمثيل مع الفنان الراحل نور الشريف، و حقيقة زواجه من الفنانة الراحلة هياتم.