رد غريب لأحمد بدير على زواجه في السر من هياتم و شائعات وفاتي مؤذية لعائلتي

حل الفنان أحمد بدير ، ضيفًا على برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم، وتحدث عن الشائعات التى واجهها، وعن التمثيل مع الفنان الراحل نور الشريف، و حقيقة زواجه من الفنانة الراحلة هياتم.

أحمد بدير: فيلم شارع الهرم لا يليق بي رغم تحقيقه إيرادات كبيرة

أكد الفنان أحمد بدير، أن مشاركته في "شارع الهرم" لا تليق به، منوهًا أنه لم يقبل أي دور في عمل فني من أجل الأموال، وأنه كان ينتظر أن يقدم "شارع الهرم" شيئا جيدا، إلا أن تقديره لم يكن سليما.

أحمد بدير: اتنصب عليا في أجر مسلسل وأخدت شيكات بدون رصيد|فيديو





كشف الفنان الكبير أحمد بدير، عن تعرضه لوقائع نصب من قبل أحد المنتجين لمسلسل شارك فيه خلال بداية عمله في المجال الفني، مضيفًا: "أنا اتنصب عليا في مسلسل".

أحمد بدير: مفتقد نور الشريف وحسن حسني أخ وعشرة عمري





أكد الفنان أحمد بدير، أنه يفتقد الفنان الكبير الراحل نور الشريف والفنان حسن حسني، منوهًا بأنه يفتقد لحسن حسني في المسرح والحياة العامة، حيث أنهم عملوا لسنوات طويلة بالإضافة إلى المشاركة في الكثير من الأفلام.

وأضاف احمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "حسن حسني لم يكن صديق فني لكن كان أخ وعشرة كبيرة.. وأستاذ نور حبيب عمري"، مشددًا على أن عدم حضور الكثير من نجوم الفن لدفنه الفنان حسن حسني؛ لأنه لم يكن يعرفون الموعد.

أحمد بدير: شائعات وفاتي مؤذية لعائلتي وعملت عمليات كثيرة دون علم أسرتي





أكد الفنان أحمد بدير، أنه خلال فترات مرضه لا يخبر أسرته بالمرض، ويرفض أن يخبر عائلته حتى لا يزعجهم، مشيرًا إلى أنه لا يخفي مرضه خوفًا من أن يتأثر في عمله بالمجال الفني.

وأشار أحمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تابع فى مرة إشاعة بوفاته، معلقا: "شوفت شائعة وفاة أحمد بدير وأنا في المكتب.. الناس عماله تقولي أرجوك رد عليا .. سألت نفسي أنا صاحي ولا أيه".



أحمد بدير يكشف أكتر فعل مجنون عمله بسبب "الحب"





أكد الفنان أحمد بدير، أن الحب يفعل كل شيء، فمن الحب ما قتل، والحب من الممكن أن يجعل الشخص عاقل أو مجنون، أو يهرش في القفا.

رد غريب لأحمد بدير على زواجه في السر من هياتم





رد الفنان أحمد بدير، على سؤال :" حقيقة زواجه السري من فنانة مشهورة" وقال إن " هو فى دخان من غير نار.

وأضاف أحمد بدير خلال حواره، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم أنه واجه هذا السؤال أكثر من مرة، ونفى هذا الكلام.

ولفت إلى أن :" لا يعنى العمل مع فنانة زميلة أكثر من عمل يكون هناك علاقة" معلقًا :" ما انا اشتغلت مع الفنان الراحل حسن حسنى، فى نفس الأعمال، محدش قال له عليه".

مش قدها



أحمد بدير يكشف الفارق بين الحب في الماضي والوقت الحالي





أكد الفنان أحمد بدير، أن الحب في الوقت الحالي أصبح سريع، ويشبه الأكل الدليفري، بعكس الحب فى الماضى، كان له مميزات كثيرة.

وأضاف أحمد بدير خلال حواره، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم أن الاختيار في الماضي كان بالقلب و العين، ولكن الآن الاختيار له معايير آخري.

ولفت إلى أن الحب يغير حالة الإنسان، ومن أن يتغير الحال لـ الأحسن، أو لـ الجنان.

أحمد بدير : أنا خدام لمصر وموافق أكون مطبلاتي لبلدي | فيديو





أكد الفنان أحمد بدير، أن تقديم مسرحية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة، كانت تجربة جميلة جدًا، قائلا: "أنا خدام لمصر وأعشق رجال الجيش والشرطة".