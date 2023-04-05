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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرضت القناة الأولي، تقرير فيديو عن حالة الجو غدًا الخميس، وجاء في التقرير أن طقس الغد يشبه اليوم، وأن القاهرة ستسجل 26 درجة.

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موجة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

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الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي 

 

العظمى الصغرى

القاهرة 26 – 18

الإسكندرية 25 – 18

مطروح 26- 13

 

بورسعيد 23 - 17

 

الإسماعيلية 26 - 15

 

السويس 26 - 16

 

العريش 24 15

 

طابا  26 16

 

شرم الشيخ 30 18

 

الغردقة 31 16

 

الأقصر 34 – 17

 

أسوان 33  18

 

الوادي الجديد 32- 16

 

شلاتين 32 – 18

 

حلايب 27 – 16

 

الرياض 35 – 20

 

الكويت 35  - 20

 

أبو ظبي 29 – 20

 

بيروت 21 – 16

 

عمان 24- 11

 

القدس 25- 12

 

الخرطوم 39 – 24

 

طرابلس 18-  13

 

تونس 18- 8

 

الجزائر 17 – 9
 

حالة الجو طقس الغد درجات الحرارة أخبار الأرصاد الجوية أخبار هيئة الأرصاد الجوية

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