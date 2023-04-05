مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

عرضت القناة الأولي، تقرير فيديو عن حالة الجو غدًا الخميس، وجاء في التقرير أن طقس الغد يشبه اليوم، وأن القاهرة ستسجل 26 درجة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي

العظمى الصغرى

القاهرة 26 – 18

الإسكندرية 25 – 18

مطروح 26- 13

بورسعيد 23 - 17

الإسماعيلية 26 - 15

السويس 26 - 16

العريش 24 15

طابا 26 16

شرم الشيخ 30 18

الغردقة 31 16

الأقصر 34 – 17

أسوان 33 18

الوادي الجديد 32- 16

شلاتين 32 – 18

حلايب 27 – 16

الرياض 35 – 20

الكويت 35 - 20

أبو ظبي 29 – 20

بيروت 21 – 16

عمان 24- 11

القدس 25- 12

الخرطوم 39 – 24

طرابلس 18- 13

تونس 18- 8

الجزائر 17 – 9

