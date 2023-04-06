حدث ليلا.. 12 يوما|موعد عيد الفطر فلكيا وإجازات شهر أبريل..فلسطين:عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل..حقيقة فرض عقوبة على كهربا

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بيان عاجل لجيش الاحتلال بشأن إطلاق صواريخ من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أن عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، بعدما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.



12 يوما كاملة|موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا وإجازات شهر أبريل المتبقية

يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 ، وهل شهر رمضان هذا العام 29 يوما أم 30 يوما، ليحسم هذه المسألة فلكيا المعهد القومي للبحوث الفلكية.



فلسطين .. عشرات الصواريخ تنطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل | شاهد

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال تفعيل صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.



صحف الكويت.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى مجددا.. سوريا تعيد فتح سفارتها في تونس والصين تتعهد برد "حازم" على استقبال أمريكا لرئيسة تايوان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



دعاء النصف من رمضان 2023 ردده إلى المغرب.. 10 أدعية تنجيك من أشد كرب يخيفك

لعل دعاء النصف من رمضان 2023 من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذه الأوقات، حيث بدأت ليلة النصف من رمضان مع غروب شمس أمس الأربعاء وتمتد حتى فجر اليوم ، لتسلم راية الفضل والدعاء ليوم النصف من رمضان الموافق الخامس عشر من الشهر الكريم، وحيث إنه لا أحد ليس بحاجة إلى دعاء النصف من رمضان 2023 خاصة أنه يجمع أكثر من فضل عظيم، وهو: فضل الشهر ، وساعات السحر بالليل - ليلة النصف من رمضان- كما أن دعاء النصف من رمضان 2023 من الأدعية المستجابة التي لا ترد ؛ والذي يبدأ وقته مع صيام يوم النصف من رمضان ليكن من دعاء الصائم حتى مغرب اليوم الخميس .



الأهلي يدخل في مفاوضات جادة مع "إمام عاشور" .. واللاعب يرحب

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق ، مفاجأة كبرى بشأن إمام عاشور لاعب وسط الزمالك السابق ، و ميتييلاند الدنماركي الحالي ، بالموسم القادم .



الصين تتحرك عسكريا ضد تايوان بعد زيارة رئيستها لأمريكا .. تفاصيل

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج اليوم الخميس، إن حاملة طائرات صينية تقف حاليا على بعد 200 ميل بحري قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وذلك في تحرك استفزازي من الصين بعد زيارة تساي إنج ون للولايات المتحدة ولقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.



رغم مشاركته سابقا.. مجدي عبد الغني يهاجم مقالب رامز جلال: مهينة

علق مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، على برنامج “رامز نيفر ايند” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



مرتبك زاد كام.. بعد موافقة الحكومة على تعديل الحد الأدنى للأجور

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

ما هو المال الذي يجب عليه الزكاة؟، وكيف يتم حساب قيمة الزكاة ؟، وما هو النصاب المطلوب ليؤدي المسلم زكاة المال؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



جمال علام يكشف حقيقة وجود عقوبة على محمود كهربا

علّق جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على الأنباء المتداولة بوجود عقوبة على محمود كهربا، لاعب الأهلي، من جانب لجنة الانضباط، وتأخر إعلانها حتى الوقت الحالي.

