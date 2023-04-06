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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت مخاوف الركود

صدى البلد

تراجع النفط الخميس 6 أبريل ، إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلاً عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتاً أو 0.9%إلى 79.88 دولار للبرميل.
              
وارتفع الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.
              
وكشفت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

مخزونات الخام العقود الآجلة النفط برميل دولار اقتصاد

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