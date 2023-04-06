عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عند الساعة السابعة صباحا المسجد الأقصى، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، والتي تأتي بمناسبة عيد “الفصح اليهودي”.

وقال البعض إن المجموعات المقتحمة نفذت جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقت شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقام عدد من المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم، وعند مصلى “باب الرحمة”، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ومنذ ساعات الفجر، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم، ومنعت من هم دون سن الأربعين عاما، من الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه.