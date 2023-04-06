في رسالة خطية|الشيخ محمد بن زايد يدعو الرئيس السيسي لحضور مؤتمر «cop-28» بالإمارات

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وسلّم الرسالة إلى الرئيس السيسي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية مريم الكعبي ، والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، حسب ما نشرت وكالة أنباء الأمارات "وام"، اليوم الخميس.

ونقلت السفيرة تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الرئيس السيسي وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تحية من الرئيس السيسي

من جانبه بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السفيرة تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبًا بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد الرئيس السيسي ثقة جمهورية مصر العربية في قيادة دولة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء قدراتها المشهود لها بالتميز، وكذلك الحرص المتبادل على تعزيز التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية لدعم العمل المناخي الدولي، ومراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.

من جانبها أكدت مريم الكعبي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات تحديدًا بعد تجربة جمهورية مصر العربية في هذا الإطار، خاصةً في ظل استضافتها للقمة السابقة COP27 والتي عقدت في شرم الشيخ.