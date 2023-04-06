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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ المشروعات بقرى وادى النقرة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

عقد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان إجتماعاً تنسيقياً بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغازالطبيعى والإتصالات ، بجانب مسئولى المنطقة العاشرة للطرق ووحدة حياة كريمة .

يأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة .

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حياة كريمة 

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم مناقشة التدخلات بين مختلف القطاعات المعنية ووضع الحلول المناسبة لحل المشكلات ودفع معدلات العمل ومنها التشديد بالبدء بأعمال نقل كابل الكهرباء بعيداً عن مناهيل الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بطريق (توشكى / وادى النقرة ) بمركز نصر النوبة ، وذلك تمهيداً لإستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى من الطريق بطول 15 كم .

كما أكد السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى لتفقد الأعمال الجارية من أرض الواقع لنقل كابل الكهرباء ومتابعة معدلات التنفيذ لباقى الأعمال لضمان الإنتهاء من مشروع رصف هذا الطريق الرئيسى بأجمالى أطوال 50 كم فى أقرب وقت .

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 توابع بإجمالى 18 ألف نسمة .

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وأشار ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان إلى تفقد مشروعات تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسى ، وإحلال تجديد شبكات مياه الشرب بقرى الحكمه والكرامة والأمال والمنار والبراعم وذلك بنسب 100 % ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف بنسب 98 % ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال .

هذا بالإضافة إلى مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكرامة بنسبة 70% ، وأيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الحكمة ، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعى والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60 %  .

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