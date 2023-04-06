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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات سريعة.. طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة

طريقة عمل المهلبية
طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة وجوز الهند

تعد المهلبية من أسهل أنواع الحلويات فى التحضير وسريعة جدا مقارنة بالأنواع الأخرى فهى لا تستغرق وقتا كبيرا 

نقدم لكم طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة وجوز الهند من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقاديرالمهلبية بالشيكولاتة:
3 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بوردة كاكاو
نصف كوب سكر
جوز هند أو ايس كريم 
قطع شيكولاتة

طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة:
* ضعي اللبن مع النشاء فى بولة على النار وقلبيهم جيدا ثم أضيفى السكر والكاكاو 
* أضيفى قطع الشيكولاتة ووزعي المهلبية على الكاسات أو الأطباق وزينيها بجوز هند وتحفظ فى الثلاجة لحين التقديم 

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