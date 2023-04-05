على غيار الريق.. هذا ما تفعله السجائر داخل الجسم خلال شهر رمضان

يحرص الكثير من الصائمين على تناول السجائر بشكل سريع عقب سماع أذان المغرب فى رمضان وبداي الإفطار بها لتلبية احتياج المخ للنيكوتين .

ولكن مع الأسف فإن عادة تناول السجائر على الريق تزيد من مخاطر تعرض الإنسان لمشاكل صحية خطيرة تصل لأصعب أنواع السرطان.

وفقًا لباحثي ولاية بنسلفانيا: كلما أسرع الشخص في تدخين السجائر عند الإفطار أوعلى الريق ، زادت احتمالية إصابته بسرطان الرئة أو الفم .

وأظهرت أبحاث عديدة أن تناول السجائر على الريق يسبب أورام الرئة في العديد من أنواع القوارض وكذلك لدى البشر.

سرطان الرئة

وذكر موقع “true-elements” أنه عندما يستنشق الإنسان دخان السجائر فإن رئتيه تتأذي بالقطران والعديد من الغازات الأخرى مثل أول أكسيد الكربون ويؤثر النيكوتين الموجود في التبغ على الجهاز العصبي المركزي كمنشط.

تلف الأعصاب

بمجرد دخول النيكوتين إلى الجسم عن طريق السجائر يرتفع سكر الدم قليلاً، مما يمنحك المزيد من الطاقة التي ستهدأ قريبًا وتتركك مرهقًا وربما مكتئبًا، مما يغذي الرغبة في المزيد من النيكوتين.

مرض السكر

يعمل النيكوتين الموجود فى السجائر كمضيق للأوعية وتقيد تدفق الدم مما يتسبب في رفع الضغط وتلف دائم للشرايين على المدى الطويل وزيادة حالات الموت المفاجئ.

الموت المفاجئ

نظرًا لأن كلا من هزات الجماع للذكور والإناث تعتمد على تدفق الدم ، يمكن أن يؤثر النيكوتين على حياتك الزوجية والصحة الإنجابية.

