عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية أمرت بإغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن هيئة المطارات الإسرائيلية تغلق المجال الجوي في شمال البلاد.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن إطلاق دفعة جديدة من صواريخ كاتيوشا من منطقة القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل.

وكانت قد اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي، عدة قذائف صاروخية أطلقت من لبنان، حيث قالت وسائل إعلام لبنانية، إن صواريخ كاتيوشا وجراد تطلق من منطقة سهل القليلة جنوب صور باتجاه إسرائيل.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار على طول الحدود مع لبنان والجليل الغربي، كما طالبت من سكان الجليل الغربي البقاء في مناطق آمنة.