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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوجه بإنهاء أعمال الرصف بعدد من المناطق

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس جهود الإسراع في إنهاء أعمال مد البنية التحتية وإزالة العقبات أمام الأعمال الجارية في رصف ورفع كفاءة عدد من المناطق داخل مدينة مرسى مطروح بحضور العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات والشركات المعنية بالمحافظة وممثلي الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.

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وجه محافظ مطروح بحصر كافة المطالب مع التزام كل جهة بدورها، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، وذلك لسرعة الانتهاء من رصف منطقة شارع عزاز وسط المدينة وعزبة العسكر وشارع العمدة فرج بالكيلو ٣
كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإعطاء كروكي بالأعمال المنفذة من وصلات منزلية وشنايش وغيرها، والانتهاء من رفع مستوى غرف بلاعات الصرف
كذلك وجه لشركة الكهرباء بمراجعة كافة الكابلات وغرف وبوكسات الكابلات بالشوارع المستهدفة في التطوير والعمل علي سرعة الانتهاء وتيسير حركة المواصلات والمواطنين

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