التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد وفيوتشر في الدوري

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان

الوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل

الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.