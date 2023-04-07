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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برامج جديدة على راديو جامعة عين شمس في رمضان

جانب من الراديو
جانب من الراديو

بدأ راديو جامعة عين شمس، في بث موسم رمضاني جديد يضم مجموعة من البرامج التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية لعام ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ورئيس مجلس إدارة الراديو والدكتورة فاطمة القليني المستشار الإعلامي الراديو، والدكتورة عالية عبد العال رئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية ومديرة راديو عين شمس و مروه صالح المدير التنفيذى لراديو عين شمس ، وحنان علاء مسئول البرامج بالراديو.

يقدم الراديو مجموعة من البرامج الرمضانية منها:
* برنامج " ياميش " : وهو برنامج اجتماعي رمضاني يتم بثه مباشر يقدمه اثنين من المذيعين يتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية والترفيهية والعامة، وهو يذاع ثلاثة ايام فى الاسبوع يتناول كل حلقة موضوعات مختلفة منها:
"رمضان المحروسة " تقديم : (سارة المنياوي - أروى )
"رمضان من كام سنه "  تقديم : (بيشوى ایلیا - می حنفی
"في رمضان " تقديم : (هند عبد الراضي - حسين شكرى - سلوى احمد) ،
يذاع يوم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة ٣ عصراً، ويعاد يوم الاثنين والاربعاء والجمعة الساعه 11 مساءً.


* برنامج " الخيمة الرياضية " برنامج رياضي يهتم بالشأن الرياضي المحلى والعالمى ويستضيف شباب جامعي مهتم بالرياضة من داخل الجامعة وخارجها.


تقديم : محمد عبد الهادي - محمد عصام
يذاع يوم السبت الساعة ٣ عصراً ، ويعاد يوم الثلاثاء الساعه 12 صباحاً.
* برنامج " من قلب المحنة " برنامج دينى يقدم الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والتي تم تعويضهم بها من الله، تقديم : منه مجاهد ، منه خليفة.  يذاع يومياً : الساعة 6 المغرب ، ويعاد الساعه 12 ظهرا.


* برنامج " رمضان كريم " : برنامج ثقافي يظهر أشهر علامات الثقافة المصرية الشائعة في رمضان.

 

تقديم: ريناد مصطفى ، يذاع يومياً : الساعة ١٠ مساءاً، ويعاد الساعه 2 ظهرا.
 

* برنامج " RAMADAN LIST " برنامج فني يعرض الاغانى المرتبطة في أذهان الجمهور في شهر رمضان ،
تقديم : بسملة هشام - إسلام مسعد، يذاع يوم الثلاثاء الساعة ٩ مساءاً، ويعاد يوم الخميس الساعه 12 صباحاً.
 

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والجدير بالذكر ان راديو عين شمس هو الراديو الرسمى لجامعة عين شمس وهو راديو إنترنت يقدمه مجموعة من الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب والخريجين ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، يبث الراديو من داخل استوديو الاستاذة الدكتورة فاطمة القلينى بكلية البنات – جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس راديو جامعة عين شمس البرامج الرمضانية مجموعة من البرامج الرمضانية

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