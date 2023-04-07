الصحف السعودية| بيان مشترك للمملكة وإيران.. وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

الصحف السعودية: بيان مشترك للمملكة وإيران..ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاتصدرت مجموعة من الأخبار العربية والدولية مطلع الصحف السعودية، حيث احتل لقاء وزيرا خارجية السعودية وإيران في الصين موقعا مهما في الصحف العربية والعلمية وتسليط الضوء عليها كونها تمثل أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من 7 أعوام.

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف السعودية لصباح اليوم الجمعة:

ولي العهد السعودي يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد الكويت

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

بيان مشترك في ختام مباحثات وزيري خارجية المملكة وإيران

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني يقيم مأدبة غداء عمل على شرف وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإيراني

المملكة الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعي

مركز عمليات المسجد الحرام.. متابعة أمنية وخدمية لراحة ضيوف الرحمن

وزارة الإعلام تقيم "سحور الإعلام" بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين

أربع مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم لعام 2023م

"سلمان للإغاثة" يوزع 3.318 كرتونا من التمور في مديريتي المدينة والوادي بمأرب

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت رياضية فلسطينية

الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات مع فرنسا

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

إيرباص تعتزم بناء مصنع جديد للطائرات في الصين

رئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على استكمال العملية السياسية

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسانية تزدهر ) : في المملكة الإنسان.. أولاً وثانيًا وثالثًا، هو محور الاهتمام والعناية، ويتضح ذلك جليًا في جملة القرارات التي تتخذها الدولة.. بناء وتنمية، لتشمل جميع فئات الشعب وفي مختلف مناحي الحياة ومتطلباتها من أجل وطن زاهر يحظى مواطنوه بحياة كريمة ومستدامة.



وأضافت : إن راحة المواطن وإسعاده ورعايته منهج عمل أسس له خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عبر التوجيه بالاهتمام بمصالح المواطنين ومتابعة أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم، وإنجازها بما يحقق التنمية الشاملة، ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.



وزادت : إننا نعيش مع حقائق واضحة تؤكد العناية بهذا التوجيه من خلال منظومة عمل تسهر على راحة المواطنين وتقدم الخدمات المختلفة لهم بالسرعة الممكنة، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

