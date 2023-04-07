اليوم.. عزاء والد دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي

تتلقى الفنانة دينا الشربيني، عزاء والدها مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

وكتبت دينا الشربيني: "سيقام عزاء والدي وحبيبي السيد محمد الشربيني يوم الجمعة الموافق 7 أبريل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس نسألكم الدعاء".

وأعلنت دينا الشربيني وفاة والدها، الثلاثاء، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله - تعالى - والدي الحبيب، السيد محمد الشربيني، صلاة الجنازة الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي".

نعي الفنان عمرو دياب، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

يذكر أنه شارك موسى عيسى المنتج الفني ومدير أعمال الهضبة عمرو دياب في دفتر عزاء والد الفنانة دينا الشربيني.

ونشر مدير أعمال عمرو دياب نعي والد الفنانة دينا الشربيني عبد حسابه على تطبيق إنستجرام منذ قليل عقب إعلان وفاته.

وكشفت الفنانة صبا مبارك مكان جنازة ودفن والد صديقتها الفنانة دينا الشربيني في بيان نعي لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام منذ قليل.

وكتبت صبا مبارك:"توفي الى رحمة الله تعالى: محمد الشربيني والد ريهام ونشوى ويوسف ودينا الشربيني. للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير".