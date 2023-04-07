برلمانية: حفل إفطار الأسرة المصرية يعكس الترابط بين أبناء الشعب والقيادة السياسية

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحى الأسمرات، يؤكد حرص الرئيس على التفاف الشعب المصرى بمختلف طوائفه، في مواجهة التحديات، ورسالة حول متانة العلاقات بين الشعب والقيادة السياسية.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى حرص الرئيس علي تنظيم الإفطار هذا العام بحى الأسمرات وتناول الإفطار مع أهالي تلك المنطقة التى كانت من قبل عشوائية بما تحمله الكلمة من معاناة لأهاليها.

ولفتت إلى أن هذه المنطقة مجرد نموذج من مئات المناطق العشوائية التى تم تطويرها، ما يجعل هذا الحفل مصدر فخر لكل مصرى، احتفالا بما شهدته الدولة من إنجازات في هذا الملف.

وأشادت النائة، بتأكيد الرئيس السيسي على مواصلة خطط التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت النائبة رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب: كما جاء حديث الرئيس السيسي بشأن حرصه علي توفير فرص العمل والاهتمام بالتعليم، بمثابة تأكيد علي حرصه علي تحسبن مستوى معيشة كافة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.