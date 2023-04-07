عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: حفل إفطار الأسرة المصرية يعكس الترابط بين أبناء الشعب والقيادة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحى الأسمرات، يؤكد حرص الرئيس على التفاف الشعب المصرى بمختلف طوائفه، في مواجهة التحديات، ورسالة حول متانة العلاقات بين الشعب والقيادة السياسية.

 

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى حرص الرئيس علي تنظيم الإفطار هذا العام بحى الأسمرات وتناول الإفطار مع أهالي تلك المنطقة التى كانت من قبل عشوائية بما تحمله الكلمة من معاناة لأهاليها.

 

ولفتت إلى أن هذه المنطقة مجرد نموذج من مئات المناطق العشوائية التى تم تطويرها، ما يجعل هذا الحفل مصدر فخر لكل مصرى، احتفالا بما شهدته الدولة من إنجازات في هذا الملف.

 

 

وأشادت النائة، بتأكيد الرئيس السيسي على مواصلة خطط التنمية التى بدأتها الدولة منذ سنوات من خلال العمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتابعت النائبة رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب: كما جاء حديث الرئيس السيسي  بشأن حرصه علي توفير فرص العمل والاهتمام بالتعليم، بمثابة تأكيد علي حرصه علي تحسبن مستوى معيشة كافة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم. 

رغدة نجاتي مجلس النواب حفل إفطار الأسرة المصرية عبد الفتاح السيسي حي الأسمرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي

ترشيحاتنا

جوزها طفش وتعول 5 أبناء.. الحاجة فايزة بائعة خضار مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه

الصحف السعودية| بيان مشترك للمملكة وإيران.. وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمحافظة الجيزة

فيسبوك يشتعل بفيديو تعذيب كلب في سوهاج والأمن يضبط المصور

آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة بزيت الزيتون.. اختراع يضع أشهر مقهي عالمي في أزمة

في يوم الصحة العالمي.. هذه الفحوصات الطبية مهمة لا تتجاهلها

لماذا رفض أمير عيد الاعتذار لمحمد رمضان| ما قصة الأزمة بين الثنائي؟

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس الزبائن.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ