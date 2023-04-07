أكبر مائدة إفطار.. رامي جمال لأهالي المطرية: ليكوا مني أغنية توصف جمالكم

وجه الفنان رامي جمال، رسالة إلي أهالي المطرية عقب إقامة أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة، مساء أمس.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “أهل المطرية اللي عملوا أكبر مائدة إفطار لرمضان واللي كل سنه بيعملوها وبيورونا ⁧‫#روح_مصر_الحلوه‬⁩ ليكوا مني أغنية هدية بتوصف جمالكم يومين ان شاء الله وانزلهالكم والسنة الجاية انا عازم نفسي عندكم”.

إفطار المطرية

جدير بالذكر أنه في 15 رمضان على مدار 8 أعوام، نظم أهالي المطرية إفطار جماعي في أجواء مبهجة تجذب مئات الصائمين من مختلف الأعمار بشوارع الحي الضيقة.

وقد انطلق سحور منطقة المطرية الجماعي أيضا في تمام العاشرة مساء بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ثم بدأت فقرة الإنشاد الديني ومن ثم بدأ السحور الجماعي.