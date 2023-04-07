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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 حالات تعفي مقدم الخدمة من المسؤولية الطبية في القانون الجديد

المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية

يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية، من أبرز القوانين التي تمت إحالتها من مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من أجل مناقشته، وذلك لدوره الكبير في تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة.

جاء ذلك بما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

وحدد مشروع القانون عدة حالات تنتفي فيهما المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة الطبية حيث نصت المادة 3 على :  تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1) إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.


2)  إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.


3)  إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، شريطة إثبات مقدم الخدمة ذلك.

مجلس النواب مشروع قانون حالات الطوارئ قانون المسئولية الطبية معايير الجودة

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