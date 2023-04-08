الرقابة المالية: تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة المصرية خلال 2022

كشفت هيئة الرقابة المالية أن مؤشرات سوق المال شهدت أداءً متميزًا خلال عام 2022، بالرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التي واجهها العالم خلال عام 2022.



وأوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية لعام 2022 ، أن إجمالي قيمة التداول "السندات والأسهم " في البورصة المصرية بلغ 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ1007 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% التي بلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.



وأظهر تقرير لهيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%، وشهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه.



واشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي ارتفع بنسبة 27% خلال عام 2022، وبلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.



ارتفاع مؤشرات البورصة خلال 2022

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، وبلغ المؤشر الرئيسي 14598.53 نقطة في إغلاق عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلٍ من إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100 خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022