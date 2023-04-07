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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل المصري وحرس الحدود في الدوري

حسام حسن
حسام حسن

أعلن حسام حسن وأحمد أيوب المديران الفنيان للمصري البورسعيدي وحرس الحدود، عن تشكيل المباراة التي تجمع فريقيهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي

الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم


بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو

حسام حسن الدوري المصري بورسعيد عمرو موسى كريم العراقي عمرو سعد الحدود

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