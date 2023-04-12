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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التفاح الأخضر لزيادة جمال الشعر

فوائد التفاح الأخضر
فوائد التفاح الأخضر للشعر

يعد التفاح الأخضر من أكثر الأطعمة الصحية التى تمتلك فوائد خارقة للجسم وتساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض.

ولكن ما لايعلمه كثيرون أن التفاح الأخضر ليس مفيدا لصحة الجسم فقط  بل يساعد فى زيادة جمال الشعر وعلاج بعض مشكلاته. 

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze”  نعرض لكم أهم فوائد التفاح الأخضر للشعر.

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يقلل من قشرة الرأس

عجينة مصنوعة من أوراق وجلد التفاح الأخضر تعالج قشرة الرأس ويجب عليك استخدام هذا المعجون كشامبو و عصير التفاح الأخضر أيضًا له نفس التأثيرات إذا تم تدليكه بانتظام على فروة الرأس.

القشرة
القشرة

 نمو الشعر

عصير التفاح الأخضر هو علاج طبيعي محتمل لتقوية خصلات الشعر، ويضمن التحكم في تساقط الشعر.

زيادة الطول

 بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن الاستخدام المنتظم لعصير التفاح يعزز نمو الشعر ويساعد استخدام عصير التفاح الأخضر على التباهي بشعر طويل وقوي .

علاج الشعر الجاف
يمكنك أيضًا استخدام قناع التفاح الأخضر لعلاج الشعر الجاف عن طريق خلط معجون من 1 إلى 2 تفاحة خضراء مع 1/2 ليمون و 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

 

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فوائد التفاح الأخضر لزيادة جمال الشعر

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