مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

يحلم الجميع بزيادة مستوى الذكاء لدى أبنائهم الصغار وأنفسهم أيضا لأن امتلاك هذه القدرة تجعل الإنسان يتغلب على معظم مشاكل الحياة ويحقق النجاح.

ويعتقد البعض أن الذكاء مجرد هبة فطرية يولد بها الإنسان وتؤثر فيها الجينات ولكن فى الحقيقة توجد الكثير من المشروبات والأطعمة الطبيعية التى تساعد فى رفع معدلات الذكاء لدى الأطفال والكبار حتى إن لم تتوفر فى الجينات.

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ” فإن هناك مشروبا شائعا خلال شهر رمضان يساعد فى زيادة معدل الذكاء والذاكرة ومختلف الوظائف الذهنية وهو العرقسوس.

يساعد العرقسوس فى التخلص من انخفاض الذكاء عن طريق تحسين صحة الدماغ وعلاج الضعف الإداركي وعلاج التهاب الأعصاب وقد حقق تطورا واضحا فى الوظائف الذهنية في التجارب التى أجريت على الفئران.

العرقسوس

يحتوى العرقسوس على مركب ليكويريتجينين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات مم يساعد في علاج الالتهاب العصبي المرتبط بمرض الزهايمر والوقاية من تدهور وظائف المخ والدماغ وتحسين مستوى الإدراك.

ويلعب العرقسوس دور أخر فى تحسين معدل الذكاء وذلك من خلال علاج الاكتئاب الذي يضر المخ بشكل كبير ويجعل الوظائف الذهنية أقل ومن بينها الذكاء والتركيز.