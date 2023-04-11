عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

الذكاء
الذكاء

يحلم الجميع بزيادة مستوى الذكاء لدى أبنائهم الصغار وأنفسهم أيضا لأن امتلاك هذه القدرة تجعل الإنسان يتغلب على معظم مشاكل الحياة ويحقق النجاح.

ويعتقد البعض أن الذكاء مجرد هبة فطرية يولد بها الإنسان وتؤثر فيها الجينات ولكن فى الحقيقة توجد الكثير من المشروبات والأطعمة الطبيعية التى تساعد فى رفع معدلات الذكاء لدى الأطفال والكبار حتى إن لم تتوفر فى الجينات.

على طريق إكس لارج.. الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

دراسات صادمة .. البيض بيعالج الكوليسترول مش بيزوده

خست 30 كيلو في شهر.. أسرار ريجيم رضوى الشربيني

الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze ” فإن هناك مشروبا شائعا خلال شهر رمضان يساعد فى زيادة معدل الذكاء والذاكرة ومختلف الوظائف الذهنية وهو العرقسوس.
يساعد العرقسوس فى التخلص من انخفاض الذكاء عن طريق تحسين صحة الدماغ وعلاج الضعف الإداركي وعلاج التهاب الأعصاب وقد حقق تطورا واضحا فى الوظائف الذهنية في التجارب التى أجريت على الفئران.

العرقسوس
العرقسوس

يحتوى العرقسوس على مركب ليكويريتجينين  الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات مم يساعد في علاج الالتهاب العصبي المرتبط بمرض الزهايمر والوقاية من تدهور وظائف المخ والدماغ وتحسين مستوى الإدراك.

ويلعب العرقسوس دور أخر فى تحسين معدل الذكاء وذلك من خلال علاج الاكتئاب الذي يضر المخ بشكل كبير ويجعل الوظائف الذهنية أقل ومن بينها الذكاء والتركيز. 

الذكاء العرقسوس الذاكرة علاج الاكتئاب عرقسوس علاج التهاب الأعصاب مضادة للالتهابات تحسين صحة الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

اجتماع عاجل.. مجلس التعاون الخليجي يبحث عودة سوريا للجامعة العربية

موضوعات متعلقة

على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

مالوش علاقة بالتخسيس.. معلومات صادمة عن الشاي الأخضر

طريقة عمل صينية الكنافة بالمهلبية زى الجاهزة

الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

بدون أدوية .. حيل سهلة للتخلص من الصداع فى رمضان

جربي البامية الويكة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

يحميك من العطش والسرطان .. نوع خضار مهمل فى رمضان

ترشيحاتنا

أم شوقي الشمتانة.. ما أسباب نحاف مديحة البكري حماة جعفر العمدة؟

ضبابية في إسرائيل حول الاتفاق على خطة الإصلاح القضائي

فرض حظر التجوال ومقتل عمال إغاثة.. إثيوبيا تشتعل مع اندلاع أزمة إقليم أمهرة

بدون وقود.. 5 سيارات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

حكم ممارسة النساء للرياضة.. الإفتاء تكشف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

بالبواريك والقبعات.. إطلالات دنيا سمير غانم في تتر مسلسل جت سليمة تخطف الأنظار

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

فيديو

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

غدر به وهو ساجد.. تفاصيل مؤلمة في حادث طعن إمام مسجد مصري بأمريكا|شاهد

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

اﻟﻤﺰﻳﺪ