60 عاما.. حكاية عم محمود وصناعة الغربال

استعرض برنامج باب رزق المذاع على قناة دى إم سى، تقريرا عن صناعة الغربال "المنخل".

واستضاف الاعلامي عم محمود خلال لقاءه بالبرنامج، حيث قال،:" أنا فى المهنة منذ 60 سنة، بدأت المهنة فى ورشة والدى الذى صنع الغربال أشكال وألوان، لافتا إلى أن هناك غربال تم تصنيعة منذ أيام الفراعنة بمتحف الأنتيخانة، كما تطور بعد ذلك بنشر الخشب مثل المساطر الطويلة، وتم صناعة الطوق فى أوائل القرن العشرين وكانت مناشير الشجر يدوية.

وقال يسري الفخراني،:"إحنا هنا في حوش قديم في شارع المعز بالقرب من شارع المغربلين، اللي اشتهر منذ مئات السنين بتجارة الذرة والقمح والشعير، وكان ييتطلب غربلتها لفرزها من الشوائب، وعلشان كده كان لازم يكون فيه غربال".