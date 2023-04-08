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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة الحلقة 16.. براءة عائلة أبوعصايا من التورط في خطف نادرة

مشهد من عملة نادرة
مشهد من عملة نادرة

شهدت الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة، تطور كبير في الأحداث بعدما افترض عبد الجبار ان شداد يريد فدية مالية، ويستعين عبد الجبار بسبع الليل للبحث عن شداد، يطلب علاء توخي الحذر قبل نشوب صراعات واهيه، ويؤكد على كلامه بعض الحضور، يخبر علاء والده ان عطية أبو عصايا وولده عادل سبب كل المشاكل ويخبره والده ان الكبير يسمع كل الناس كلامه.

تخبر نادرة شداد أن رجاله يحبونه ولكن يجب ان يغلب الخوف هذا الحب، يخبر المنزلاوي حسن ان عبد الجبار من حقه ان يغضب عندما اختفت نادرة ويطلب منه ان يذهب معه لزيارة عبد الجبار ويؤكد له الشيخ المنزلاوي ان اخوه عطية من طلب من شداد التدخل في المرة الأولى وهو أيضا السبب في اختفائها مرة أخرى، يسأل حسن اخوه عطية، هل لك دخل بخطف نادرة؟ وينفي عطية الامر، يتسائل حسن عن مصلحة شداد في خطف نادرة؟


يروي شداد لـ نادرة عن موقف أثر عليه في طفولته تسبب في هروبه طوال حياته، يتصل عطية بشداد ويخبره الأخير ان نادرة في حمايته، يستغرب حسن وعطية من تصرف شداد ويستنتجون ان شداد عاشق لنادرة.

 

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عملة نادرة الحلقة 15.. شداد ينقذ نيللي كريم قبل التنازل عن الأرض

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عملة نادرة الحلقة 14 .. نيللي كريم تتنازل عن الأرض


 

يزور الشيخ المنزلاوي و معه حسن أبو عصايا عبد الجبار و يخبروه عن تدخل شداد في الامر، يطلب عبد الجبار لإثبات حسن نوايا حسن أبو عصايا ان يذهب معه بكل رجاله للجبل بحثاً عن نادرة و يوافق حسن أبو عصايا، يعارض عطية و ولده و عصام موافقة حسن أبو عصايا على الذهاب للجبل و يطلبون ان يترك عبد الجبار يذهب للبحث عن نادرة و يستغلون انشغاله وينقبون عن الاثار، يرفض حسن أبو عصايا احتراماً لكلمته، يطلب عبد الجبار من سبع الليل المرور من مغارته للوصول لشداد يرفض سبع الليل مشيراً ان الجبل له قوانين تحكمه أهمها عدم الخيانة.


يخبر حسن أبو عصايا رجاله بصوت مسموع الالتزام تجاه عبد الجبار لاثبات عدم تورطهم مع شداد، "في مشهد موازي" يطلب عبد الجبار من رجاله اليقظة ويخبرهم ان حسن أبو عصايا و رجاله "مرافقين"، يتصل "القط" بشداد و يخبره تعرضه لهجوم من عائلتي عبد الجبار و أبو عصايا  فجراً، يزور عزت دميانة و يخبرها ان هناك "نعوش" وصلت من العراق ويمكن تواجد زوجها ميلاد بينهم، مشهد لتبادل اطلاق النار بين رجال شداد في الجبل و رجال عبد الجبار و حسن أبو عصايا، يطلب حسن انهاء المعركة لخسارتهم الكثير من الرجال بسبب موقع شداد ورجاله المتميز اعلى الجبل.

 

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