عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تساعد مواطنا وتمنحه مبلغا ماليا لتجهيز ابنته

صدى البلد

قدم برنامج حياة كريمة، مساعدة لمواطن من محافظة القليوبية عمره 59 سنة، يعمل جناينى.

وأهدى أيمن مصطفى مقدم البرنامج، المواطن 500 جنيه كمساعدة له.

وأضاف المواطن، الفلوس دى جات فى وقتها لأنى كنت محتاج فلوس لأولادى، وبنتى المريضة، حيث أنها مصابة بكهربا زيادة، ووالدتها أصيبت بجلطة مرتين والحمد لله، وخلال الحلقة جاءت له سيدة تطلب العون فأعطى لها هذا الرجل الطيب فلوس لمساعدتها.

ونهاية الحلقة أعطى أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة، للمواطن الطيب، كما أعطاه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه لمساعدته فى علاج ابنته و10 آلاف جنيه آخرين لتجهيز ابنته.

محافظة القليوبية حياة كريمة برنامج حياة كريمة القليوبية أبطال حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كشري: منتخب مصر وصل لأمم أفريقيا بنسبة 99%.. وهدفنا تحقيق اللقب

374 مسجدا للاعتكاف في رمضان بالمنوفية.. تعرف عليهم

كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء

رباب ناجى تشدو بأغانى التراث الشعبى فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"

كارثة.. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل “الأجهر”

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ