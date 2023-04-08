حياة كريمة تساعد مواطنا وتمنحه مبلغا ماليا لتجهيز ابنته

قدم برنامج حياة كريمة، مساعدة لمواطن من محافظة القليوبية عمره 59 سنة، يعمل جناينى.

وأهدى أيمن مصطفى مقدم البرنامج، المواطن 500 جنيه كمساعدة له.

وأضاف المواطن، الفلوس دى جات فى وقتها لأنى كنت محتاج فلوس لأولادى، وبنتى المريضة، حيث أنها مصابة بكهربا زيادة، ووالدتها أصيبت بجلطة مرتين والحمد لله، وخلال الحلقة جاءت له سيدة تطلب العون فأعطى لها هذا الرجل الطيب فلوس لمساعدتها.

ونهاية الحلقة أعطى أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة، للمواطن الطيب، كما أعطاه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه لمساعدته فى علاج ابنته و10 آلاف جنيه آخرين لتجهيز ابنته.