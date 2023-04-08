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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية يتصدر التريند .. والجمهور يتساءل عن مصير منى زكي

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تصدر مسلسل تحت الوصاية، للفنانة منة زكي، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد عرض أولى حلقات المسلسل أمس الجمعة 7 أبريل الجاري. 

وتساءل متابعو السوشيال ميديا، عن مجريات الأحداث في الحلقات القادمة بعد عرض مسلسل تحت الوصاية، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. 

 

مسلسل تحت الوصاية تريند تويتر 

تصدرت النجمة منى زكي، تريند تويتر حيث احتلت المركز الأول وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية" على قناتى DMC وDMC دراما.

 

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل "تحت الوصاية" العديد من الاحداث المشوقة حيث هربت منة زكي، من الإسكندرية إلى دمياط بعدما قامت بأخذ مركب زوجها بعد وفاته.

وقام محمد دياب، "شقيق زوجها" بإبلاغ الشرطة عنها، واتهامها بسرقة المركب، وقامت منى زكي بتغيير شكل المركب حتى لا يتعرف على مواصفتها أحد.


قصة مسلسل تحت الوصاية 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

تقدم منى زكي شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل "تحت الوصاية". وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

 تقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

يضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كل من دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، علي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.

تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية منة زكي مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 خالد دياب أحمد شاكر خضير

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