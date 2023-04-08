بعد تقمص شخصيته في الكبير أوي .. من هو بابلو إسكوبار الخطير

تردد في حلقة اليوم من مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع اسم بابلو إسكوبار، بعد شائعة استغلها شقيق الكبير في الترويج للتمثيل في القرية عن زيارة - سيد إسكوبار - اسم خيالي، للقرية باعتباره ابن عم تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

سيد إسكوبار في المزاريطة

سيد إسكوبار شخصية حقيقية لكن لا يوجد لتاجر المخدرات بابلو إسكوبار قريب مصري، وعن سيرة بابلو فهو يعد واحدًا من أشهر وأخطر تجار المخدرات في العالم، حيث كان يتحكم بنسبة كبيرة في تجارة المخدرات في جنوب أمريكا خلال الثمانينيات والتسعينيات.

من هو بابلو إسكوبار

تمكن إسكوبار من إنشاء إمبراطورية مخدرات كبيرة، حيث كان يتحكم بشبكة واسعة من المهربين والموزعين في جميع أنحاء العالم، وكان يتمتع بنفوذ كبير يمتد إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

بابلو إسكوبار

ولكن على الرغم من نفوذه الكبير، تمكنت السلطات المكسيكية والأمريكية من القبض عليه في عام 1993، وتم إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات والقتل والتآمر.

وبعد سنوات من الهرب والتهرب من العدالة، تم القبض عليه في عام 2016 في مكسيكو سيتي، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يواجه عدة تهم، وتم إدانته وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتبقى قصة بابلو إسكوبار وإمبراطوريته الخطيرة والفاسدة، نموذجاً للتجارة غير الشرعية وأخطارها على المجتمعات، وتذكرنا بأهمية العمل على مكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.

أسلوب بابلو إسكوبار

استخدم بابلو إسكوبار العديد من الأساليب والتكتيكات للتحكم في تجارة المخدرات وتوسيع نفوذه في هذا المجال، ومن بين هذه الأساليب:

إنشاء شبكة واسعة من المهربين والموزعين، وقام إسكوبار ببناء شبكة واسعة من المهربين والموزعين في جميع أنحاء العالم، وتعاون مع عدد كبير من الأشخاص لتوسيع نفوذه في هذا المجال.

والعنف والتخويف حيث كان إسكوبار يستخدم العنف والتخويف كأدوات للحفاظ على نفوذه والتحكم في تجارة المخدرات، حيث كان يستخدم القتل والتهديد بالقتل لمن يقف في طريقه.

واستخدم إسكوبار الإعلام والتسويق للترويج لمنتجاته وتوسيع جمهوره، حيث قام بإنتاج أفلام ومسلسلات تعبر عن حياته وأسلوب حياته، وكان يستخدم الإعلانات والمنتجات المختلفة للترويج لمنتجاته.

كذلك استغل إسكوبار الفقر والحاجة المادية للعديد من الأشخاص في الدول التي يتم تهريب المخدرات إليها، ويقوم بتجنيدهم للعمل لديه وإدارة أعماله في تلك الدول.

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