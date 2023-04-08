عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش.. فريق عمل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة ينتهي من تصوير أحداثه

مسلسل 1000 حمدالله
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

انتهى فريق عمل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تصوير جميع أحداثه، استعداداً لتسليم باقى حلقات المسلسل للقنوات التى تقوم بعرض المسلسل.

ونشر أدم الشرقاوي أحد أبطال المسلسل أمام الفنانة الكبيرة يسرا، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام مجموعة من الصور التى قام بالتقاطها فى آخر يوم تصوير للمسلسل وعلق عليها قائلا: فركش مسلسل ١٠٠٠ حمدالله عالسلامة، من أحلى التجارب اللي عديت بيها في حياتي وحقيقي مبسوط اني شاركت فيه.

 

 قصة مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"


بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.


مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.
 

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدالله على السلامة الفنانة الكبيرة يسرا ادم الشرقاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

موضوعات متعلقة

الكتيبة 101 الحلقة 16.. عرض مقاطع حقيقية لهجوم الإرهابيين على أكمنة سيناء

الكتيبة 101 الحلقة 16.. الإرهابيون يهاجمون كمين الرفاعي وسدرة

منى زكي: السوشيال ميديا عالم تجاري كاذب ووفاة والدي نقطة تحول في حياتي

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الرسمي لفيلم ابن الحاج أحمد

تصدر القائمة.. أول تعليق من محمد رمضان على نجاح جعفر العمدة.. شاهد

عايزة تحافظ على حضانة أولادها.. تفاصيل مسلسل مني زكي قبل بدء العرض

تشييع جنازة الفنانة شيرين الطحان بحضور أشرف زكي ومحمد محمود

نشرة الفن.. صناع مسلسل الصفارة يستعدون لتقديم الجزء الثاني ومصطفى خاطر يتحدث عن تعاونه مع مخرج كشف مستعجل

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تكشف حقيقة ارتباطها بعد فيلم أنا لحبيبي

غرامة مليون جنيه عقوبة استبعاد المتبرع ببلازما الدم لأسباب غير طبية

السقف وقع| إخماد حريق في "روف" كنيسة العذراء بالزاوية.. قرارات عاجلة ومعمل جنائي| القصة الكاملة

دراسة تحذر من تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اختراق كلمات المرور بسهولة

رغم وفاتها.. قصة مشهد للفنانة شيرين الطحان تجاوز المليون مشاهدة

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة الكبير من فوبيا الأماكن العالية .. كيف تتغلبي على الخوف من المرتفعات

جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج نبيل عيسى وتتفق مع يسرا اللوزي

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

فيديو

الرحلة الروحانية.. صورة لـ براعم الإيمان في بيت الله الحرام خطفت الأنظار

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ