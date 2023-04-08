سماع دوي انفجارات قرب الحدود بين هضبة الجولان وإسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ،مساء اليوم السبت، عن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان وسقوط أحدهم في منطقة مفتوحة.

وأعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان أنه تم تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في هضبة الجولان".

ويقول الجيش الأحتلال الإسرائيلي أن السبب مجهول ولا يزال قيد المراجعة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صاروخين على الأقل أُطلقا من سوريا، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.