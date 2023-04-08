في وقفة عيد الفصح .. البابا فرانسيس يطالب بوقف «رياح الحرب الجليدية»

قاد البابا فرانسيس الروم الكاثوليك في العالم إلى عيد الفصح في قداس احتجاجي ليلة السبت في كاتدرائية القديس بطرس، مستنكرًا «رياح الحرب الجليدية» وغيرها من المظالم، وفقا لما وصف.

وتخطى فرانسيس البالغ من العمر 86 عامًا حدثًا في الهواء الطلق ليلة الجمعة بسبب درجات الحرارة الباردة غير المعتادة في روما، وأمر أطبائه بتوخي الحيطة بعد دخوله المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية.

وبدا فرنسيس بحالة جيدة خلال صلاة عيد الفصح ، حيث قام خلالها بتعميد ثمانية بالغين تحولوا إلى الكاثوليكية.

وبعد أن بدأ الخدمة في الجزء الخلفي من الكنيسة بالإضاءة التقليدية لشمعة عيد الفصح الكبيرة ، تم اصطحابه على كرسي متحرك إلى الأمام لترؤس القداس.

عيد الفصح هو أهم يوم في التقويم الليتورجي المسيحي لأنه يحتفل باليوم الذي يقول فيه الكتاب المقدس أن يسوع قام من بين الأموات.

وفي عظته ، التي قرأها قبل حوالي 8000 شخص في أكبر كنيسة في العالم المسيحي ، تحدث فرانسيس عن المرارة والفزع وخيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون اليوم.

'قد نشعر بالعجز والإحباط أمام قوة الشر ، والصراعات التي تمزق العلاقات ، ومواقف الحساب واللامبالاة التي يبدو أنها سائدة في المجتمع ، وسرطان الفساد ، وانتشار الظلم ، ورياح الحرب الجليدية ،' هو قال.

دعا فرانسيس إلى إنهاء جميع الحروب ، ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022 ، أشار مرارًا وتكرارًا إلى أوكرانيا وشعبها على أنهم 'استشهدوا'.

قال فرنسيس ، وهو يقرأ عظته بصوت قوي وواثق ، إنه حتى عندما يشعر الناس بجفاف منبع الأمل ، من المهم ألا تتجمد من الشعور بالهزيمة بل أن تسعى إلى 'القيامة الداخلية' بعون الله.

يختتم فرانسيس احتفالات الأسبوع المقدس يوم الأحد بترؤس قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس ثم تسليم مباركة ورسالة 'Urbi et Orbi' (إلى المدينة والعالم) مرتين سنويًا من الشرفة الخارجية المركزية للقديس بطرس. كاتدرائية القديس بطرس.