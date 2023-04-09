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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا ياريس أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه.. صور

تويوتا ياريس موديل
تويوتا ياريس موديل 2008

تعتبر السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 أحد أفضل السيارات متوسطة الحجم، وتعتبر ترشيحاً مثالياً لكل شخص يبحث عن سيارة صغيرة، فقد حققت نجاح كبير منذ ظهورها في الأسواق، وحازت على اعجاب الكثير من المستخدمين بسبب تصميمها المميز. 

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تويوتا ياريس موديل 2008

مواصفات السيارة تويوتا ياريس موديل 2008

جاءت السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 بمحرك يصل إلى 1300 سى سى، ينتج قوة حصانيه تصل الى 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن و يصل إلي 3000 لفة في الدقيقة.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا ياريس موديل 2008 إلى 175 كيلو متر في الساعة، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك مع خمسة سرعات مختلفة.

 

تويوتا ياريس موديل 2008

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا ياريس موديل 2008

  • الطول الكلي: 3.825 متر
  • العرض الكلي: 1.695 متر
  • الارتفاع الكلي: 1.530 متر
  • سعة خزان الوقود: 41 لتراً

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تويوتا ياريس موديل 2008

تتوفر السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 بجنوط 15 بوصة، وزجاج أوتوماتيك، ظام EBD يعمل على توزيع الفرامل على جميع عجلات السيارة، و أيضا يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية، ويوجد بها أنظمة و وسائل ترفية مثل  راديو، و أيضا نظام البلوتوث و Aux، Usb.

 

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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