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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة أنباء سوريا "سانا"، منذ قليل، عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ جنوب البلاد واعترضت منها.

وقال المصدر العسكري لوكالة "سانا": "حوالي الساعة 5,00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

ومنذ قليل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه عن شن ضربات جوية داخل الأراضي السورية وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من هضبة الجولان المحتلة تجاه دولة الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "طائرات حربية أغارت على أهداف في سوريا من بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة ورادار ومواقع مدفعية".

وأضاف: "نحمل الدولة السورية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها ولن نسمح بمحاولات خرق سيادتنا".

هجوم من الجولان

ومساء السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط صواريخ مصدرها سوريا في منطقة الجولان، وذلك بعد يومين فقط من قصف صاروخي استهدف الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وقال، في بيان مقتضب له عبر موقع "تويتر"، إن "التقرير الأولي يظهر تفعيل التنبيه في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المفتوحة بالقرب من الجولان".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التفاصيل حول تفعيل صافرات الإنذار قيد المراجعة لديه.

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وبحسب مصادر عبرية، فقد سُمع دوي 3 انفجارات في منطقة جنوب الجولان عند الحدود الشمالية لإسرائيل.

بينما زعمت القناة "13" العبرية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل، حيث سقط أحدها في المناطق السورية، بينما سقط صاروخ في منطقة الجولان.

تأتي الحادثة الجديدة لإطلاق الصواريخ بعد يومين فقط من مزاعم بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

واتهمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، بسبب اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأدى إطلاق الصواريخ المزعومة إلى رد إسرائيلي محدود في جنوب لبنان، وقصف لمواقع عسكرية تتبع حركة حماس في قطاع غزة.

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