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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تراجع الجنيه الإسترليني 14 قرشا.. والدولار واليورو في المنطقة الدافئة| أسعار العملات اليوم

صدى البلد

تباينت أسعار صرف العملات الاجنبية في البنوك ختام تعاملات اليوم الاحد 9-4-2023، مستهل تعاملات الأسبوع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار السلع أيضا.

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سعر الدولار اليوم

 واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات، اليوم /الأحد/ "بداية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر .

أسعار الدولار اليوم


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو اليوم

سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.44 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.55 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سعر اليورو اليوم  33.64 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع.

 

تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (9-14) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.10 جنيه للشراء و38.42 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.22 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجل  أسعار الجنيه الإسترليني 38.47 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.
 

سعر صرف العملات العربية اليوم

سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.58 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.

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