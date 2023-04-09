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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان وهل من المفطرات.. فيديو

صدى البلد

 

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات؟.

وقال المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحقنة في الوريد أو العضل لا تُفطر الصائم؛ إذا أخذها في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، سواء كانت للتداوي أو التخدير.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن ذلك يرجع لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوحٍ ظاهر حسًا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهر حسًا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقي علام

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