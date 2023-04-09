إبراهيم سعيد عن مسلسل جعفر العمدة: جامد جدا ومحمد رمضان عامل شغل عالي

علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي احداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان .
وكتب ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" من رغم اني مش من هوايات المسلسلات !!
بقولكم ايه مسلسل جعفر العمده جامد جدا بصراحه محمد رمضان عامل شغل عالي وكل فريق العمل عاملين ابداع في المسلسل ده روووعه".
انتهت الحلقة ال18 من مسلسل جعفر العمدة على القبض على محمد رمضان بتهمه حيازة المخدرات .
وقام شوقي فتح الله بتدبير مكيدة لمحمد رمضان حيث وضع له احد الاشخاص مخدرات في شنطته بالمطار .
وأثناء وصوله للمطار و التفتيش تم القبض عليه يتهمه حيازة مخدرات .