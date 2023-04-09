إبراهيم سعيد عن مسلسل جعفر العمدة: جامد جدا ومحمد رمضان عامل شغل عالي

علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي احداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان .

وكتب ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" من رغم اني مش من هوايات المسلسلات !!

‏بقولكم ايه مسلسل جعفر العمده جامد جدا بصراحه ‏محمد رمضان عامل شغل عالي وكل فريق العمل عاملين ابداع ‏في المسلسل ده روووعه".

انتهت الحلقة ال18 من مسلسل جعفر العمدة على القبض على محمد رمضان بتهمه حيازة المخدرات .

وقام شوقي فتح الله بتدبير مكيدة لمحمد رمضان حيث وضع له احد الاشخاص مخدرات في شنطته بالمطار .

وأثناء وصوله للمطار و التفتيش تم القبض عليه يتهمه حيازة مخدرات .