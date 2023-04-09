عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. أحمد السعدني يأسر الجنرال الفرنسي بيلو

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع الحلقة 19

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 19، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

 

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19، يقوم حامد (أحمد فهمي) بضرب شقيقته وابن خالته بعد اكتشافه قصة حبهما، ويتشاجر مع حبيبته سارة (ريم مصطفى) بسبب دفاعها عنهما، فيحدث خلاف بين حامد وسارة.

 

يقوم معتصم ببناء شقة في منزل زوجته ليكون مقرا لجماعة الإخوان المحظورة، خلال فترة الانتخابات بعد أحداث عام 2011، في الوقت الذي تفشل فيه لونا رانيا التومي) في سرقة الآثار من منزل مسعود (عمرو عبد الجليل).

 

وتنتقل الأحداث إلى حقبة الحملة الفرنسية، حيث يقوم حامد (أحمد السعدني) بالتحرك نحو القلعة، وينفذ خطته ويصل إلى غرفة الجنرال الفرنسي بيلو، ويأمر بخطفه إلى خارج القلعة حتى تقوم صافية (حنان مطاوع) بأخذ ثأرها منه وقتله بيدها. 

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج  محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس". 

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية. 

 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع الحلقة 19 احمد فهمي عمرو عبد الجليل رانيا التومى احمد السعدنى حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

إعلان عاجل من الجيش الفرنسي بشأن تواجد قواته في أوكرانيا

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

موضوعات متعلقة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يشتري مصنع شرابات وفريقه يخسر

النقاد عن مسلسل ستهم: يستحق التصفيق وأبرز صورة المرأة الإيجابية واحترم عقول المشاهدين

وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض

في ذكراها.. قصة حب صالحة قاصين مع نجيب الريحاني

مصطفى كامل يصعد علي الشريعي بدلا من أحمد رمضان بعضوية مجلس الموسيقيين

في ذكراها .. آخر ظهور لـ ليلى نصر ولحظاتها الأخيرة

انتهاء تصوير الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»

خالد الصاوى يكشف تطورات حالته الصحية فى أنا والقناع

ترشيحاتنا

أرخص سيارة هاتشباك يابانية في مصر 2023 .. اشتري "أوتوماتيك"

بأصوات كبار القراء.. العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين.. بث مباشر

لا يجب الاستهانة به.. فاجنر تحذر روسيا من الهجوم الأوكراني

روشتة للتعامل مع الطلاب بالمراحل التعليمة المختلفة

بسبب مسيرة إيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف مقر لشقيق الرئيس السوري بقصف جوي

رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في عيد القيامة المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

قبل العيد .. مخاطر تناول كميات كبيرة من الكحك

في الحقيقة طيبة وكيوت| ما لا تعرفه عن "وداد" التي حطمت قلب سيد..20 صورة

فيديو

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ