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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 18.. العثور على الرائد نور والجيش يفرض سيطرته علي سيناء

عمرو يوسف في الكتيبة
عمرو يوسف في الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101 عثور قوات الجيش على الرائد نور صلاح العزب بعد فرض سيطرة الجيش علي مدينة الشيخ زويد والتخلص من جميع العناصر الإرهابية المتسببة في الحادث.

كما شهدت الحلقة نقل الرائد نور إلي المستشفي داخل القاهرة وخضوعه لأكثر من عملية جراحية وبدأ في التحسن تدريجيا.

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 الرائد نور مدينة الشيخ زويد عمرو يوسف

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