أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث علي التوالي .



وينشر "صدي البلد" سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 10 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم



أسعار الدولار فى مصر اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

أعلى سعر شراء الدولار

رفع سعر الفائدة الأمريكي

وفي اخر اجتماعاته مارس الماضي ورفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي القرار التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المئة إلى 5 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.