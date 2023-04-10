عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الثالث علي التوالي  .


وينشر "صدي البلد" سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 10 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

txt

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

txt

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

أعلى سعر شراء الدولار

 

رفع سعر الفائدة الأمريكي

وفي اخر اجتماعاته مارس الماضي ورفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي القرار التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المئة إلى 5 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.

 

الدولار البنك المركزي بنك التنمية الصناعية اليوم الأثنين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

قرار عاجل في السعودية بشأن حضور الطلاب إلى المدارس| تفاصيل

ترشيحاتنا

أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

خرج للعمل وعاد جثة هامدة.. قصة مقتل سائق بعد استدراجه لسرقة سيارته

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

أسعار الحديد و الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023

لو رايح مباراة الأهلي وبيراميدز .. هذه الأشياء محظور دخولها الاستاد .. فيديو

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ